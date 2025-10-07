本田技研工業株式会社は、軽自動車「N-BOX」が2025年度上半期（4～9月）の国内新車販売台数で97,958台を記録し、登録車を含む全車種中で第1位を獲得したと発表した。 2023年に発売された3代目モデルは、軽乗用車最大級の室内空間や「Honda SENSING」標準装備、優れた走行性能などが高く評価されている。N-BOXはこれで10年連続軽四輪販売台数第1位、4年連続総合1位の座を維持した。 「N-BOX」が2025年度上半期 新車販売台数