²Î¼ê¤ÎÉ×¥­¡¼¥¹¡¦¥¢¡¼¥Ð¥ó¤È¤ÎÎ¥º§¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ë¥³¡¼¥ë¡¦¥­¥Ã¥É¥Þ¥ó¤¬¡¢Î¥º§¿½ÀÁ¤«¤é¤ï¤º¤«4Æü¸å¡¢ÊÆ¥Æ¥­¥µ¥¹½£¥À¥é¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿amFAR¤Î¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û·ëº§19Ç¯¡ª¥Ë¥³¡¼¥ë¡¦¥­¥Ã¥É¥Þ¥ó¡¢É×¤È¤Î¥é¥Ö¥é¥Ö2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥·¥§¥¢People¤Ë¤è¤ë¤È¥Ë¥³¡¼¥ë¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö10·î4Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿amFAR¤Î¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë½ÐÀÊ¡£¹õ¤¤¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¥É¥ì¥¹¤òÅ»¤Ã¤ÆÅÐÃÅ¤·¡¢¥É¥é¥Þ¡ØÆÃ¼ìºîÀïÉôÂâ¡§¥é¥¤¥ª