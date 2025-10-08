神奈川大学野球リーグ・横浜商大の井樋秀則監督（６３）が今秋限りで勇退することが７日、分かった。後任は野本健二コーチ（３６）が務める。井樋監督は佐々木正雄前監督（７７＝神奈川大学野球連盟理事長）のもとでコーチ、助監督を３０年以上務め、２０１９年に監督就任。強豪ひしめき合う同リーグにおいて、２０２２年秋から５季連続で２位の好成績をマークした。１１日からの関東学院大戦が最後の指揮となる。ラストタク