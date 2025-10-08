ドジャースの大谷と佐々木、カブスの鈴木がナ・リーグ地区シリーズを舞台に躍動しました。連勝を狙うドジャースは、7回に大谷がライトへタイムリーヒットを放つなど4点のリードを奪います。【映像】ドジャース地区S突破へ王手 カブス鈴木特大弾しかし、リリーフ陣が打たれ、1点差とされると、9回2アウト一、三塁のピンチに佐々木が登板しました。今シーズンの首位打者・ターナーをセカンドゴロに抑えてドジャースが勝利しまし