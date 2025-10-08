グローバルボーイズグループ・JO1の豆原一成と俳優の市毛良枝がW主演を務める、映画『富士山と、コーヒーと、しあわせの数式』（24日公開）のメイキング映像と写真が8日、公開された。【動画】バリスタに挑戦！真剣な表情でコーヒー淹れを練習する豆原一成今作は約100年前、女性の活躍が困難だった時代に学校を創立（のちに現在の学校法人文京学院に発展）し、教育のために奔走した島田依史子さんの著作『信用はデパートで売っ