2026年サッカーW杯、2027年ラグビーW杯に向け、森保一監督とエディー・ジョーンズヘッドコーチのスペシャル対談が実現。日本代表の指揮官が『エース・キャプテンの条件』について語りました。■サッカー日本代表のエース・三笘薫森保「（エースの条件は）自分が一番だと思っている、かつ、仲間のためにチームのために日本のために戦うというメンタリティを持ってくれている選手。今の日本代表にはそんな選手がいっぱいいます」エデ