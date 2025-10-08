マンション購入を検討する際、誰もが夢中で眺める「間取り図」。日々の暮らしやすさはもちろん、実はその間取りが、将来の資産価値を大きく左右することをご存知でしょうか。 良かれと思って選んだユニークな間取りが、いざ売却する時に「売りにくい」原因になってしまうことも少なくありません。 今回は不動産のプロである、らくだ不動産株式会社の取締役副社長COO山本直彌さんが資産価値の「落ちる間取り」と「上がる