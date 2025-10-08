10月8日、Hawaiian popアーティストのLA‘HIKI（ラヒキ）が、ハワイの風を感じる2nd Digital Single『旅立ち』を発表した。今作は、一度はハワイに戻る覚悟をしたラヒキを日本に留まらせた楽曲。旅立ちをテーマにした作品で、旅立つ全ての方々の背中を押す作品に仕上がっている。作詞作曲＆プロデュースは、ハワイアンアーティストのSHINGIIIIIIが担当した。MVも同日にオフィシャルでアップされることが決定している。ぜひチェック