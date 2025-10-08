昨季プレミアリーグで12ゴール6アシストを記録して一気に評価を上げ、再びのオランダ代表入りを勝ち取ったボーンマスFWジャスティン・クライファート。今季はややスロースタートだったが、3日に行われたプレミアリーグ第7節・フラム戦で初ゴールを記録。2026W杯へ昨季の勢いを止めるわけにはいかない。ジャスティンといえば、父はバルセロナなどで活躍した元オランダ代表のレジェンドFWパトリック・クライファートであることが有名