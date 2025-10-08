現在、日本の南にある台風22号は、非常に強い勢力を維持したまま北上し、伊豆諸島ではきょう(水)から非常に強い風が吹く予想です。あす(木)は、伊豆諸島で最大瞬間風速70メートルが予想されており、一部の住家が倒壊するおそれもある猛烈な風が吹く見込みです。風が強まる前に頑丈な建物の中に移動するとともに、屋内では窓から離れるなど暴風に厳重に警戒してください。また、今夜から活発な雨雲が八丈島などにかかり始め、伊豆諸