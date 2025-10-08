「友だちが少ない＝不幸でさみしい人」と思われがちだが、「社交的でコミュ力も高いけど、休日はいつも1人ぼっち」という人が意外と多いのだという。彼らは、人間関係をどのように捉えているのだろうか。元陸上自衛官のエッセイストが、友だちが少なくても幸せに生きる人のマインドを解説する。※本稿は、ぱやぱやくん『「誰かの気持ち」を考えすぎない』（扶桑社）の一部を抜粋・編集したものです。1人でも休日を楽しめる人の特徴