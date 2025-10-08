2024年11月、新潟県津南町で津田優希さん（仮名60代）がツキノワグマに襲われ、重傷を負った。事故後、報道では「命に別状なし」と伝えられたが、その実態としては右後頭部を齧られ、右の耳たぶは皮1枚で繋がっていた。あまりの恐怖に事故後しばらくしてからPTSDを発症し、不眠に悩まされた。回復してからは、熊に対する理解を深め、遭遇回避の重要性を認識した。『NPO法人新潟ワイルドライフリサーチ』の山本麻希副会長の講演を聞