神奈川・茅ヶ崎に移住し、農業に精を出している俳優・杉田かおる（60）が、8 日までに自身のインスタグラムを更新。畑で育てたハーブを使った朝ごはんを披露した。【写真】「素朴な自然食の朝ごはん最高」畑で育てたハーブ使った杉田かおるの朝ごはん9月22日の投稿で「7月に苗を植えたローゼル こんなに立派に育ちました わーい」と喜びをつづり、自然農で育てたハーブを披露していた杉田。この日は「一緒に畑をやっている友