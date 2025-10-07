アイドルグループ・LinQの元メンバーで、現在はタレント、モデルとして活躍する新木さくらが、ヘアアクセサリーブランド「Femiee（フェミー）」をプロデュースすることが発表された。 「Femiee」は、フェミニン（feminine）と私（me）を組み合わせた造語で、“私らしい可愛さ”をテーマに、年齢やサイズを問わず誰でも楽しめるヘアアクセサリーを展開する新ブランド。普段使いから特別な日まで、さまざログインして続きを読むThe p