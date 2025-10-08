森永製菓の人気ブランド「ダース」から、この冬限定の“半熟ダース”シリーズが登場します。チョコ好きにはたまらない「半熟ダーステリーヌショコラ」と、ホワイトチョコとチーズが香る「白い半熟ダースフロマージュ」。どちらもとろけるような食感と、しっとりケーキのような満足感が魅力です。寒い季節のティータイムや、仕事・勉強の合間のご褒美スイーツに