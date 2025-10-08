「ママ、手が震える、心臓がドキドキするし怖い」―娘から届いたLINEに、母親の胸は張り裂けそうになった。【写真】パワハラ受けた娘を守るため、母は…投稿したのは、Xユーザーの「なみちゃん」さん（@CHOKOCHOKO721）。膠原病由来の間質性肺炎で在宅酸素を使用し、闘病生活を続けている。娘が会社でパワハラを受けていることを知り、なみちゃんさんは「ママは余命少ない難病患者だけど、戦うぞ！娘の為なら何だってできる！最悪