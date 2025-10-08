カンボジアを拠点とした特殊詐欺事件で、愛知県警は７日、いずれも中国籍の男（３３）と女（２２）を組織犯罪処罰法違反（組織的詐欺）容疑で逮捕した。詐欺電話をかけたとして同容疑などで逮捕された日本人２９人を、現地で管理していたという。捜査関係者への取材でわかった。東南アジアを拠点とした特殊詐欺事件で、管理役が逮捕されるのは初めてとみられる。捜査関係者によると、２人は５月、日本人２９人らと共謀し、カン