【日本】 国際収支（8月）08:50 予想35000.0億円前回26843.0億円（経常収支) 予想24000.0億円前回18828.0億円（経常収支・季調済) 予想-1050.0億円前回-1894.0億円（貿易収支) 【NZ】 NZ中銀政策金利（10月）10:00 予想2.75%前回3.0%（NZ中銀政策金利) 【ユーロ圏】 ドイツ鉱工業生産指数（8月）15:00 予想-0.9%前回1.3%（前月比) 予想-0.8%前回1.5%（前年比) 【米国