群馬・沼田市のスーパーにクマが侵入し、買い物客の男性2人がクマに襲われけがをしました。7日午後7時半ごろ、沼田市恩田町のスーパーで「クマ1頭が店内に侵入。店内の客に覆いかぶさっていた」と目撃者から通報がありました。クマと鉢合わせした男性：鉢合わせして、ちょっとこの辺つかまれまして、私の方が払いのけたら店内の方にまたどっか行っちゃった。クマは買い物客の76歳と69歳の男性2人を店内や店の駐車場で襲い、店内に