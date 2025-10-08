U-20日本代表は現地時間7日、チリ・サンティアゴでトレーニングを行った。報道陣には冒頭15分のみ公開。選手は21人全員が揃った。翌8日午後8時(日本時間9日午前8時)にはU-20ワールドカップ決勝トーナメント1回戦でフランスと対戦する。日本は3日にバルパライソで行われたグループリーグ第3節を終え、翌4日にはサンティアゴに移動してリカバリーを行った。5日は完全オフとし、6日と7日にフランス戦に向けたトレーニングを行った