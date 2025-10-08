カニ、エビ、貝といった海鮮、鹿、羊といった肉類、乳製品や小麦粉を使ったパスタ．さらに今や全国的な人気を誇るスープカレーまで。北海道の食材をふんだんに使った飲食店や本店を北海道に置く東京のお店を集めました。今回は、その中でもイタリアンに着目して人気店をご紹介。夏の最後に、小さくておいしい北海道グルメ旅はいかがですか？肩ひじ張らない。けれどちゃんとおいしい『36.5℃ kitchen』＠代々木上原北海道のおいしい