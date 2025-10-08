横浜DeNAベイスターズ・竹田祐インタビュー（後編）横浜DeNAベイスターズのドラフト1位ルーキー・竹田祐にプロとアマの打者の違いについて聞くと「パワーですね」と即答した。「スイングの強さが違いますね。そこは決定的だと思いますし、打球速度はもちろん、空振りした時の音もすごい」そう語る竹田は、どこかうれしそうだ。「プロでプレーをする楽しさはありますか？」と尋ねると、ルーキーはうなずいた。「もうすごいバッ