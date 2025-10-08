語り継がれる日本ラグビーの「レガシー」たち【第31回】遠藤幸佑（中標津高→法政大→トヨタ自動車）ラグビーの魅力に一度でもハマると、もう抜け出せない。憧れたラガーマンのプレーは、ずっと鮮明に覚えている。だから、ファンは皆、語り継ぎたくなる。連載31回目は、鍛え上げた肉体とスピードを武器に「和製ジョン・カーワン」と呼ばれたWTB遠藤幸佑（えんどう・こうすけ）を取り上げる。2007年のラグビーワールドカップで