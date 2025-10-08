8日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比140円高の4万8080円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 49483.18円ボリンジャーバンド3σ 48080.00円8日夜間取引終値 47950.88円7日日経平均株価現物終値 47927.45円ボリンジャーバンド2σ 47044.00円5日移動平均 46545.00円一目均衡表・転換線 46371.73円ボリンジャーバンド1σ 4520