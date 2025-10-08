8日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比19.0ポイント高の3248ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 3272.87ポイントボリンジャーバンド3σ 3248.00ポイント8日夜間取引終値 3228.23ポイントボリンジャーバンド2σ 3227.91ポイント7日TOPIX現物終値 3189.20ポイント5日移動平均 3183.60ポイントボリンジャーバンド1σ 3171.00