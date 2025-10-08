8日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比6ポイント安の747ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 804.18ポイントボリンジャーバンド3σ 788.77ポイントボリンジャーバンド2σ 779.00ポイント一目均衡表・先行スパン1（雲上限） 773.37ポイントボリンジャーバンド1σ 758.81ポイント75日移動平均 757.96ポイ