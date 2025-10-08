フィリーズのブライス・ハーパー内野手（32）が7日（日本時間8日）、8日（同9日）に敵地で行われるドジャースとの地区シリーズ第3戦に向けた会見に出席。ドジャース先発の山本由伸投手（27）についての印象などについて語った。本拠での第1、2戦に連敗し、後がないフィリーズ。ロサンゼルスへの移動の機内ではどのような雰囲気だったかを問われると「トランプをたくさんやったよ。楽しかった。特に試合のことは話さなかったね