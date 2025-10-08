海の底にある岩石は、地球のひみつをたくさん教えてくれます。なぜなら、海底にある岩石は、陸上のものよりもマントルに近く、地球内部の情報をたくさんもっているからです。そのような、深い海から採取した、地球のひみつを教えてくれる岩石たちを紹介します。この石は「ピクライト」という岩石です。地球のどんなひみつがわかるのか、見ていきましょう。＊本記事は、JAMSTECの研究のなかから「海底の石」に焦点をあて、『JAMSTEC