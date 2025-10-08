メ～テレ（名古屋テレビ） 7日夕方、名古屋市港区で小学生くらいの男の子が、ピックアップトラックにはねられる事故があり、男の子は意識不明の重体です。 7日午後5時54分頃港区七反野の県道で、「車と7～8歳ぐらいの男の子の事故」と近くを走行していた車の運転手から110番通報がありました。 警察によりますと、歩いていた小学生くらいの男の子が会社員の男性（53）が運転するピックアップトラックにはねら