メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県瀬戸市出身の藤井聡太七冠は「王座戦」第4局で勝利し、タイトル3連覇に王手をかけました。 今期の王座戦五番勝負は藤井七冠に伊藤匠叡王が挑戦する同学年対決です。 1勝2敗で第4局を迎えた藤井七冠にとって、負ければ「王座」のタイトルを失うところでしたが、7日午後8時ごろ、伊藤叡王が投了し、99手で藤井七冠が勝利しました。 「少しでも実力を高めて第5局を迎えられるようにし