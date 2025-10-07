マツダ株式会社は、「MAZDA SPIRIT RACING」初の市販車として、「MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER」および200台限定の高性能モデル「MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER 12R」の予約受注を2025年10月24日より開始すると発表した。 両モデルは、S耐で活躍したエンジニアが開発を担当し、街乗りからサーキットまで走る楽しさと高い質感を追求。さらにROADSTER 12Rは最高出力200PSを誇り、フルバケットシートなどを装備したコン