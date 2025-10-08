＜大相撲百周年場所＞10月7日◇東京・両国国技館【映像】普段見ることができない「驚きの髷姿」大相撲百周年場所で実施された「神相撲」で人気力士の髷に驚きの変化が発生。この姿を受けファンは「不思議な髪型」「貴重」など困惑の声が相次いだ。7日、両国国技館で「大相撲百周年場所〜古式大相撲と現代大相撲〜」が開催された。これは日本相撲協会の財団法人設立100周年を記念して執り行われたもの。平安時代の宮中で行われ