イスラエルのパレスチナ自治区ガザ地区への戦闘開始から7日で2年。犠牲者の数は6万7000人を超え、国連の調査委員会はイスラエルの一連の攻撃を「集団虐殺」と結論づけている。一方で、辛うじて生き延びた人々でさえ、今も苦しみを抱えている。私たちはイスラエルの隣国・ヨルダンで癌の治療を受けるガザから来た少年に出会った。（NNNロンドン支局 本岡 英恵）■戦闘を感じさせない子どもたちの笑顔先週、私たちが向かったのはヨル