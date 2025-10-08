一撃で決めた。10月7日、プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2025-26」の第1試合では、KONAMI麻雀格闘倶楽部の滝沢和典（連盟）が登板。終盤での見事な高打点で、個人及びチームの今期初トップをもぎ取った。【映像】チームを救った！滝沢和典、大逆転の親満貫兼任監督が下した采配は、自らの出陣だった。チームは前日まで12戦未勝利。順位も最下位と低迷していた。当試合は起家から渋谷ABEMAS・松本吉弘（協会）、BEAST X・下石