あなたは読めますか？よめそうで読めない、北海道の難読地名「美唄」。正しい読み方は【A】と【B】、どちらだと思いますか？気になる正解は…正解は【B】答えは、【B】の「びばい」でした。北海道のほぼ中央に位置する美唄市は、かつて炭鉱の町として栄えた、人口1万8千人ほどの市です。モダンアートが点在する「アルテピアッツァ美唄」を代表にアートの町としても知られています。また、「美唄やきとり」や、鶏の旨みが染み込んだ