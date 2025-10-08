STVラジオ（北海道）でパーソナリティを務める、ようへい氏によるPodcastの書評番組。今回ご紹介するのは、浅田次郎先生の有名な作品です。長崎訪問回をきっかけに、ようへい氏の胸には熱い想いが宿ったようで……。先の戦争と戦後の日本をテーマにした作品ということで、戦後80年の節目を迎えたいま、読むべき作品として強く推します。もちろん「謎が明かされる面白さ」も忘れない浅田先生の壮大な歴史ミステリーとなっています！