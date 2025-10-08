2026年W杯予選を世界最速で突破した日本代表。今月は同じくW杯出場を決めている南米のパラグアイ、ブラジルとの親善試合を行う。今年3月以来となるブラジル代表復帰を果たしたFWロドリゴは、日本と韓国との対戦に本気で挑む模様。ブラジルサッカー連盟の公式サイトによれば、ロドリゴは単なる親善試合だという考えを否定したそう。「フレンドリーなものは何もない。予選が始まって以来、全ての試合がW杯のようなものだからね。自分