異業種に挑戦する企業が増えている。日本経済新聞社記者の杜師康佑さんは「例えば、ガラスメーカーのAGCはバイオ医薬品事業で成長している。主軸のガラス事業が先細りという危機感の中、既存事業との連携がうまくいった」ことが要因だという――。（第1回）※本稿は、杜師康佑『超凡人の私がイノベーションを起こすには』（日本経済新聞出版）の一部を再編集したものです。■国内トップのガラスメーカーが最先端の医薬拠点をつくる