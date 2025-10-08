元「モーニング娘。」初代リーダーでタレントの中澤裕子（52）が8日までに、自身のインスタグラムを更新。息子との手つなぎショットを披露した。「学校がお休みだった息子とバスでお出かけ。目的はイオン」と報告。自身と息子の手元を写したショットを公開した。中澤は2012年4月に一般男性と結婚。同年11月、長女を出産し、14年に福岡に移住。15年5月に長男を出産。現在は福岡を拠点にタレント活動をしている。「ポケモン