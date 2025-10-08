小田急箱根は、箱根登山電車で開業時から走り続けている「モハ１形」などからなる車両を、２０２８年１月で運行終了すると発表した。モハ１形は、国内で定期運行している電車として最古の車両だという。モハ１形は箱根登山電車の箱根湯本―強羅間が開業した１９１９年に「チキ（地方鉄道、客車の意味）１形」として誕生。当初は木造だった車体を５０年に鋼鉄製に変えて「モハ（モーター、一般客車の意味）」に名称変更した。そ