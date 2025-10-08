2025年10月8日未明、札幌市西区西野の住宅街でクマが目撃されました。クマが目撃されたのは、札幌市西区西野4条7丁目付近の市道（北1条・宮の沢通）です。警察によりますと、8日午前0時すぎ、付近を車で走行していた女性が、道路上にいる約1メートルのクマ1頭を目撃したということです。クマは北東にある住宅街の方へ歩いていったということですが、その後、付近での目撃などはありません。クマが目撃されたのは、住宅が多く