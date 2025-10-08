日本サッカーにとってブラジルは特別2026年W杯（来年6月11日〜7月19日に北米3ヵ国16都市で開催）で、上位進出を目指すサッカー日本代表は、アジア予選突破以降、強豪国との強化試合を続けているが、10月には南米の強豪を迎えて力試しを行う。10月10日には大阪でパラグアイ、14日には東京でサッカー王国ブラジルと対戦する。特にブラジル戦は、大きな注目を集めることだろう。ブラジルは現状では「世界最強」ではない。9月発表のFIF