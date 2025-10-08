全日本学童で日本一も経験…北海道・東16丁目フリッパーズの独自メニュー北海道・札幌市東区の少年野球チーム「東16丁目フリッパーズ」は、2017年に“小学生の甲子園”「高円宮賜杯全日本学童軟式野球大会マクドナルド・トーナメント」を制した実績を持ち、今夏の同大会でもベスト16に入るなど全国的に名を知られる存在だ。その力を支えているのが、独自に組み立てられた練習メニューである。今春から従来の“肩慣らし程度”のキ