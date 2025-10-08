出生率は日本より低い「1.00」。今後、恐ろしいスピードで人口減少が進む中国ではいったい何が起きるのか――。一人っ子政策の果てに……経済成長の鈍化、貧富の格差など大きな社会問題を抱える中国だが、この巨大な大陸に重くのしかかる最も深刻な問題がある。世界でも類を見ない急激な人口減少である。経済学者の門倉貴史氏が解説する。「中国では日本以上に速いスピードで、少子化が進んでいます。出生数が半減するのに日本では