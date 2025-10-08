ハジメアサオカが2014年に発表したトゥールビヨン搭載の時計「プロジェクトT」の分解図=Hajime Asaoka提供 正確な時間を知りたければ、スマホで用が足りる。なのに、なぜ今、機械式の腕時計がもてはやされるのだろう。機械式時計に作り手がこだわる理由は何なのか。浅岡肇さん（60）は、大手ブランドに属さず、個人で時計を作って売る「独立時計師」の一人。世界的にも注目を集める日本の筆頭格だ。その浅岡さんが語る