フィリーズのブライス・ハーパー内野手（３２）が７日（日本時間８日）、ドジャースタジアム（ロサンゼルス）で行われる全体練習前に会見に出席した。フィリーズは本拠地でのドジャースとの地区シリーズで２連敗。一気に追い込まれて、後がなくった。過去ＭＶＰ２度受賞した経験のある主砲のハーパーも２戦連続「３番・一塁」でフル出場したが、４打数１安打、３打数無安打の７打数１安打と当たりが止まっている。ハーパーは