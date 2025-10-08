「脱毛したい」子どもに相談された親は近年、中高年の間で話題になったオムツ交換時に介護者に不快な思いをさせないマナーとしてデリケートゾーンのムダ毛を処理する「介護脱毛」や定期的にSNSで炎上する「キッズ脱毛」問題など脱毛にまつわる話題を頻繁に耳にする。それだけ脱毛界隈は盛況なのかと思いきや、ミュゼ・プラチナムやビー・エスコート、銀座カラーなど大手脱毛サロンの経営破綻も相次いでいる。実際、帝国データバン