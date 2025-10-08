◆米大リーグ地区シリーズ第３戦タイガース―マリナーズ（７日、米ミシガン州デトロイト＝コメリカパーク）１勝１敗の五分で迎えるマリナーズとタイガースによるア・リーグ地区シリーズの第３戦は、雨による天候不良の影響で開始が大幅に遅延している。日本時間の８日午前５時８分開始予定だったが、すでに２時間以上が経過した。先発はマ軍が右腕ギルバートで、タ軍は右腕フラーティ。今季のア・リーグ本塁打と打点の２冠