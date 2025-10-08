突然ですが、「パソコン」が何の略か知っていますか?正しく答えられる人、意外と少ない…！気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「パーソナルコンピュータ」でした！1970年代後半から使われ始め、家庭やオフィスに1人1台のコンピュータを普及させた立役者。現在では「ノートパソコン」「デスクトップパソコン」などの形で身近な存在になっています。実は「パソコン」は 和製略語。英語圏では “PC” が一般的で、「pasokon