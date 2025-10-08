中区大須の洋服店で7日夜、ベスト1着を万引きした男2人が、止めようとした男性を殴ってケガをさせて逃走する強盗致傷事件がありました。警察によりますと、7日午後7時半前、中区大須3丁目にある洋服店「GLORY」の店舗の前で販売されていたベスト1着・販売価格1万6280円を万引きした男2人を、近くの別の店舗の男性店員(33)が見つけました。男性は声をかけて止めようとしましたが、男1人から顔面を殴られ、2人は徒歩で逃走しま